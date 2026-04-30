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Analystenimpuls 30.04.2026 14:53:00

Brenntag-Aktie fester: UBS hebt Kursziel deutlich an - Gewinnfantasie steigt

Brenntag-Aktie fester: UBS hebt Kursziel deutlich an - Gewinnfantasie steigt

Die Schweizer Großbank UBS bewertet die Aktie von Brenntag SE neu - und streicht die vorher bestehende Verkaufsempfehlung.

Eine optimistischere Einschätzung der UBS für Brenntag SE hat am Donnerstag den Aktien des Chemikalienhändlers mit deutlichem Kursgewinn an die DAX-Spitze verholfen.

Zuletzt belief sich das Plus auf 3,38 Prozent auf 61,74 Euro. Damit ist das vor gut einer Woche erreichte Jahreshoch bei 62,36 Euro wieder greifbar.

Die Schweizer Großbank hob das Kursziel für Brenntag von 42 auf 60 Euro an und strich die Verkaufsempfehlung zugunsten eines "Neutral"-Votums. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, schrieb Analystin Nicole Manion.

Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten für Brenntag.

/ajx/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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