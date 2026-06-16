IMCD Aktie
WKN DE: A116P8 / ISIN: NL0010801007
|Skeptischere Einschätzung
|
16.06.2026 14:13:00
Brenntag-Aktie gibt nach: Deutsche Bank setzt auf Wettbewerber IMCD und Azelis
Der Deutsche-Bank-Experte Tristan Lamotte sieht angesichts des Entspannungsweges aus dem Nahost-Krieg das Risiko einer Normalisierung der Sonderkonjunktur für die Branche. Diesbezüglich hatte er bisher vor allem auf Brenntag gesetzt. Entsprechend sieht er nun die Konkurrenz namens IMCD und Azelis im Vorteil, deren Chemikalienpreise während des Kriegs weniger angezogen hätten und nun auch weniger korrigieren dürften.
Brenntag hatten sich nach dem Kriegs-Tief Anfang März bis Anfang Mai um 45 Prozent erholt, waren zuletzt aber bereits wieder deutlich zurückgekommen. Lamotte signalisiert mit seinem Kursziel von 57 Euro allerdings kaum frisches Potenzial.
Anders sieht es bei IMCD und Azelis mit Kurszielen von 122 Euro und 14,20 Euro aus, die jeweils neue Jahreshöchststände versprechen. Hier votiert Lamotte weiter mit "Buy", während er Brenntag auf "Hold" abstufte. Doch auch IMCD und Azelis geben am Dienstagmorgen zunächst etwas nach.
/ag/ajx/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
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