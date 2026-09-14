Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Finanzielle Flexibilität
|
14.09.2026 14:30:00
Brenntag-Aktie legt zu: Chemikalienhändler zapft Anleihemarkt erfolgreich an
Die Anleihe mit sieben Jahren Laufzeit und 4,25 Prozent Zinskupon wurde zum Preis von 99,626 Prozent platziert, wie der Chemikalienhändler aus Essen mitteilte. Brenntag sprach von einer guten Nachfrage angesichts des herausfordernden Marktumfeldes.
"Die Transaktion sichert die notwendige Flexibilität zur Unterstützung der strategischen und operativen Ziele", sagte Finanzchef Thomas Reisten. Zudem sei die Fälligkeitsstruktur der Finanzverbindlichkeiten so noch langfristiger ausgerichtet.
Die Brenntag-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,55 Prozent höher bei 61,56 Euro.
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