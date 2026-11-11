Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Trotz höherer Kosten
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11.11.2026 08:22:47
Brenntag-Aktie schwächelt dennoch: Gesamtjahr dürfte am oberen Ende der Prognose landen
Im abgelaufenen Quartal stieg das operative EBITDA währungsbereinigt um 14,5 Prozent auf 385 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel 389 Millionen Euro veranschlagt. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten erhöhte sich auf 129 Millionen Euro von 113 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten Brenntag im Konsens mit 136 Millionen Euro mehr zugetraut.
Der Umsatz legte währungsbereinigt um 12,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu. Der Rohertrag kletterte um 10,4 Prozent auf 1,064 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf rund 4 Milliarden Euro Umsatz und rund 1 Milliarde Euro Rohertrag gelautet.
Der freie Cashflow belief sich auf 183 (Vorjahr 315) Millionen Euro und spiegelte Mittelabfluss im Working Capital wider. Das laufende Kostensenkungsprogramm lieferte Einsparungen von 47 Millionen Euro gegenüber dem Basiswert von 2025.
"Das dritte Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen, und unser Ergebnis ist in einem volatilen und unsicheren Markt erneut gewachsen. Die Rahmenbedingungen bleiben fragil: Inflation sowie Energie-, Transport- und Frachtkosten belasten uns weiterhin", sagte Konzernchef Jens Birgersson. "Das außergewöhnlich günstige Preisumfeld des zweiten Quartals hat sich im dritten Quartal nicht fortgesetzt. Genau deshalb ist dieses Ergebnis aussagekräftig: Die zugrunde liegenden Verbesserungen in unserem Geschäft tragen."
Von Britta BecksDie Brenntag-Aktie verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,23 Prozent auf 60,50 Euro.
DOW JONES
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