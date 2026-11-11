Brenntag Aktie

Brenntag ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Trotz höherer Kosten 11.11.2026 08:22:47

Brenntag-Aktie schwächelt dennoch: Gesamtjahr dürfte am oberen Ende der Prognose landen

Brenntag-Aktie schwächelt dennoch: Gesamtjahr dürfte am oberen Ende der Prognose landen

Der Chemikalienhändler Brenntag hat im dritten Quartal 2026 Umsatz und Ergebnis trotz höherer Beschaffungs - und Logistikkosten gesteigert und seine Jahresprognose bekräftigt.

Demnach plant der Essener DAX-Konzern für das laufende Jahr weiterhin mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen 1,35 und 1,45 Milliarden Euro, erwartet dabei aber, dass das Ergebnis am oberen Ende dieser Bandbreite landet.

Im abgelaufenen Quartal stieg das operative EBITDA währungsbereinigt um 14,5 Prozent auf 385 Millionen Euro. Analysten hatten im Mittel 389 Millionen Euro veranschlagt. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten erhöhte sich auf 129 Millionen Euro von 113 Millionen im Vorjahr. Analysten hatten Brenntag im Konsens mit 136 Millionen Euro mehr zugetraut.

Der Umsatz legte währungsbereinigt um 12,7 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu. Der Rohertrag kletterte um 10,4 Prozent auf 1,064 Milliarden Euro. Hier hatte die Konsensschätzung auf rund 4 Milliarden Euro Umsatz und rund 1 Milliarde Euro Rohertrag gelautet.

Der freie Cashflow belief sich auf 183 (Vorjahr 315) Millionen Euro und spiegelte Mittelabfluss im Working Capital wider. Das laufende Kostensenkungsprogramm lieferte Einsparungen von 47 Millionen Euro gegenüber dem Basiswert von 2025.

"Das dritte Quartal verlief im Rahmen unserer Erwartungen, und unser Ergebnis ist in einem volatilen und unsicheren Markt erneut gewachsen. Die Rahmenbedingungen bleiben fragil: Inflation sowie Energie-, Transport- und Frachtkosten belasten uns weiterhin", sagte Konzernchef Jens Birgersson. "Das außergewöhnlich günstige Preisumfeld des zweiten Quartals hat sich im dritten Quartal nicht fortgesetzt. Genau deshalb ist dieses Ergebnis aussagekräftig: Die zugrunde liegenden Verbesserungen in unserem Geschäft tragen."

Von Britta Becks

Die Brenntag-Aktie verliert im vorbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 2,23 Prozent auf 60,50 Euro.

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Brenntag-Aktie tiefer: Erneute Anhebung der Jahresprognose

Bildquelle: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Brenntag SE

mehr Analysen
01.10.26 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Brenntag SE 60,36 -2,27% Brenntag SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Gute Vorgaben für den ATX -- DAX höher erwartet -- Mehrheitlich Gewinne in Asien - Hang Seng verliert gegen den Trend
Der heimische Aktienmarkt hat gute Vorgaben vor der Brust. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich vorbörslich höher. In Fernost sind am Mittwoch mehrheitlich Gewinne zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen