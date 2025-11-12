Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Keine Aufspaltung
|
12.11.2025 07:38:49
Brenntag-Aktie: Schwierige Marktbedingungen drücken auf Prognose - Stellenabbau
"Meine ersten Monate waren von schwierigen Marktbedingungen geprägt, ohne dass kurzfristig Anzeichen für eine Verbesserung zu erkennen waren", sagte Birgersson laut der Mitteilung. "Wir müssen Brenntag im Kern stärken, weshalb wir zentrale Strukturen optimieren und vereinfachen sowie unsere Kostenbasis verbessern."
Im Zeitraum Juli bis September sank der Umsatz um 8,6 Prozent auf 3,72 Milliarden Euro, wie Brenntag weiter mitteilte. Das operative EBITA lag mit 243 Millionen Euro um 13,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten ging von 118,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 113,1 Millionen Euro zurück. Je Aktie verdiente Brenntag mit 78 Cent 4 Cent weniger.
Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,82 Milliarden, ein operatives EBITA von 239 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 102 Millionen bzw 0,71 Euro pro Aktie erwartet.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA "in Richtung des unteren Endes der Bandbreite" von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte.
DOW JONES
Analysen zu Brenntag SEmehr Analysen
|11.11.25
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Brenntag Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|26.09.25
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|47,25
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX könnte Rückenwind bekommen -- DAX ermeut mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt könnte positive Impulse Startgewinne mit sich bringen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.