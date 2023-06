Brenntag-Aktie sinkt: Brenntag-CEO will auch zukünftig "liefern"

"'Wir liefern'. Dieses Versprechen gilt", wird CEO Christian Kohlpaintner laut Redetext der virtuellen Hauptversammlung heute sagen.

Der DAX-Konzern war in vergangenen Krisen-Jahren trotz angespannter Lieferketten und anderen Herausforderungen in der Lage, seine Kunden verlässlich zu beliefern, erzielte vergangenes Jahr auch ein Rekordergebnis und will mehr als 1 Milliarde Euro an seine Aktionäre zurückgeben.

Kohlpaintner versprach außerdem, den Dialog mit dem Kapitalmarkt noch weiter zu intensivieren und künftig mehr Klarheit über die Pläne des Vorstands sowie deren Umsetzung zu schaffen. "Noch vor der Sommerpause werden wir einen ersten Einblick in die weitere Entwicklung unsere operativen Geschäftsstruktur geben", kündigte Kohlpaintner an.

Mit der im November vorgestellten "Strategy to Win", der zweiten Phase seines Transformationsprozesses, will Brenntag seine Marktführerschaft mit differenzierten Strategien für seine beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials stärken und ausbauen.

Zum Tagesordnungspunkt 9, der Wahl von zwei neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats, äußerte sich Kohlpaintner nicht. Die Abstimmung dürfte zum "Show-Down" im Machtkampf zwischen dem Konzern und aktivisitschen Investoren um die künftige Besetzung des Kontrollgremiums werden.

Der britische Hedgefonds Primestone hat zwei eigene Kandidaten zur Wahl vorgeschlagen und lehnt die beiden Vorschläge von Brenntag ab. Die einflussreichen US-Aktionärsberater ISS und Glass Lewis unterstützen die Forderung von Primestone. Sowohl Primestone als auch der Investor Engine Capital hatten von Brenntag unter anderem die Aufspaltung in eine Sparte für Spezial- und eine für Basischemikalien gefordert.

Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und Großaktionär Klaus-Michael Kühne hatten dagegen ihre Unterstützung für die Brenntag-Kandidaten bekundet. Auch die Investmentgesellschaften Union, Deka und DWS stellen sich laut einem Bericht des Handelsblattes hinter die Konzernführung.

Via XETRA sinkt die Brenntag-Aktie zeitweise 1,05 Prozent auf 73,36 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)