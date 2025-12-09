Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

09.12.2025

Brenntag-Aktie verliert: Investor fährt Anteil hoch

Brenntag-Aktie verliert: Investor fährt Anteil hoch

Der Hamburger Milliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Brenntag AG erhöht.

Wie aus eine Pflichtmitteilung des im DAX notierten Chemikalienhändlers hervorgeht, hält die Kühne Holding jetzt direkt 20,1 Prozent an der Brenntag AG. In der vorherigen Mitteilung hatte die Höhe der Beteiligung auf gut 15 Prozent gelautet.

Die Brenntag-Aktie zeigt sich auf XETRA mit einem Minus von 0,19 Prozent auf 48,20 Euro etwas schwächer.

DOW JONES

08.12.25 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
08.12.25 Brenntag Verkaufen DZ BANK
02.12.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.11.25 Brenntag Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Brenntag SE 48,16

