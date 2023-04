Brenntag-Aktionär Primestone fordert Veränderungen im Aufsichtsrat

Von Cecilia Butini

BARCELONA (Dow Jones)--Primestone Capital setzt die Führung von Brenntag erneut unter Druck. In einem Schreiben an den Essener Chemiekalienhändler fordert der aktivistische Investor Veränderungen im Aufsichtsrat. Primestone schreibt darin von fragwürdigen Unternehmensentscheidungen und einer über Jahre währenden schlechten Geschäftsentwicklung, für die es Abhilfe brauche. Anfang Januar war Brenntag bereits von seinem Vorhaben zurückgetreten, den US-Wettbewerber Univar Solutions zu übernehmen, nachdem Primestone das Management vor Weihnachten öffentlich dazu aufgefordert hatte, die laufenden Verhandlungen zu stoppen.

Der Finanzinvestor schrieb jetzt in seinem Brief, er habe dem Aufsichtsrat einige Kandidaten für das Gremium vorgeschlagen, das Unternehmen habe sich aber gegen sie entschieden. Dem gegenwärtigen Kontrollgremium fehle es an Urteilsvermögen und Entschlusskraft, erklärte Primestone und forderte schnelle Veränderungen. "Aus diesem Grunde werden wir die Einladung zur kommenden Hauptversammlung ergänzen, mit dem Ziel, den Aufsichtsrat zu stärken und seine aktuellen und zukünftigen Mitglieder stärker in die Verantwortung für ihre Entscheidungen zu nehmen", so Primestone.

Nach Ansicht des Investors hat Brenntag mehrere Richtungsentscheidungen vorgenommen, die von Aktienrückkäufen bis zu Ergänzungsakquisitionen reichten. Diese hätten über Jahre zu einer schwachen Performance und der Verschlechterung von Kostenbasis und Ertragskraft geführt.

Eine Brenntag-Sprecherin sagte, ihr Unternehmen habe das Schreiben zur Kenntnis genommen, wollte sich zu einzelnen Punkten darin nicht Stellung nehmen. Brenntag stehe in ständigem Kontakt und Austausch mit allen Aktionären.

