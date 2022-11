Brenntag bekräftigt nach starkem Quartal die Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)--Brenntag hat im dritten Quartal dank eines soliden Wachstums in beiden Geschäftsbereichen den volatilen Marktbedingungen getrotzt und besser abgeschnitten als erwartet. Rückenwind bekam der Chemikalienhändler zudem von seinem Restrukturierungsprogramm "Project Brenntag". Den Ausblick für das Gesamtjahr hat Brenntag bekräftigt, aber vor "große Herausforderungen" durch die geopolitischen und makroökonomischen Bedingungen gewarnt. Für das restliche Jahr 2022 erwartet Brenntag einen "anhaltenden Inflationsdruck."

Im dritten Quartal erwirtschaftete Brenntag Umsatzerlöse von 5,1 Milliarden Euro. Der Rohertrag stieg um 17,6 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro und das operative EBITDA erreichte 459,7 (Vorjahr: 342,9) Millionen Euro. Das Ergebnis nach Steuern und Dritten wuchs auf 246,9 Millionen Euro von 161 Millionen Euro. Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 4,63 Milliarden Euro und einem Ergebnis nach Steuern und Dritten von 236 Millionen Euro gerechnet.

"Der Anstieg der Energiepreise hat sich stark auf die gesamtwirtschaftliche Situation sowie die Lieferketten ausgewirkt. Besonders Europa ist hiervon betroffen", sagte CFO Kristin Neumann. Aber man könne dank der Marktführerschaft sowohl auf europäische als auch auf globale Lieferketten zurückzugreifen.

Die Sparte Brenntag Specialties erzielte einen Rohertrag von 420 Millionen Euro, das war ein Plus von 16,8 Prozent. Bei Brenntag Essentials wies der Konzern einen Rohertrag von 679,3 Millionen Euro aus, eine Steigerung um 18,6 Prozent zum Vorjahr.

Rückenwind sah Brenntag zudem von seinem Transformationsprogramm. Dies mache "weiterhin sehr gute Fortschritte". Die Ziele werden laut Brenntag bis Ende 2022, das heißt ein Jahr früher als geplant, erreicht und sogar übertroffen. Seit Beginn und bis zum dritten Quartal 2022 hat Project Brenntag ein zusätzliches jährliches operatives EBITDA von 230 Millionen Euro generiert, was bereits das Ziel von 220 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2023 übertrifft.

Es seien 91 Standorte in allen Regionen geschlossen sowie rund 1.200 Stellen abgebaut worden. Brenntag erwartet auch im kommenden Jahr weitere finanzielle Beiträge aus den verbleibenden Initiativen des Programms. Die Effekte dieser Maßnahmen sollen dann in das "nächste Kapitel der Brenntag-Transformation" einfließen, das im Rahmen der Capital-Markets-Day-Präsentation am Donnerstag vorgestellt wird.

Brenntag bekräftigt seine Prognose und erwartet für 2022 weiterhin ein operatives EBITDA von 1,75 bis 1,85 Milliarden Euro. Aufgrund der aktuellen Geschäftsdynamik geht die Gesellschaft weiterhin davon aus, dass Ergebnisse im oberen Bereich der Prognose erzielen werden. Nach den Ergebnissen in den ersten neun Monaten sei man zuversichtlich, die solide Ertragslage auch im vierten Quartal aufrechtzuerhalten, erklärte der Konzern.

November 09, 2022