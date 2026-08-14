Brenntag: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Brenntag hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,39 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,96 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at