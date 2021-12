Brenntag investiert in polnischen Standort - Brenntag-Aktie steigt

Der Chemikalienhändler Brenntag erweitert seinen Standort in Kedzierzyn-Kozle in Polen, der Vormischungen für die Futtermittel- und Pet-Food-Industrie herstellt.

Die geplanten Maßnahmen, die bis Ende 2022 umgesetzt werden sollen, umfassen eine neue Produktionslinie und eine Erweiterung des Lagers, wie die Brenntag SE mitteilte. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Die Erweiterung stehe im Einklang mit den Wachstumsplänen des Unternehmens für den globalen Geschäftsbereich Brenntag Specialties.

Der Standort in Kedzierzyn-Kozle beliefert Kunden aus fast 40 Ländern weltweit. Zu den Produkten gehören unter anderem Vormischungen zum Schutz von Rohstoffen gegen Hefe- und Schimmelpilzbefall, zur Verhinderung der Kontamination mit Bakterien oder zur Förderung der Darmgesundheit von Tieren. All dies führe zu einer Verringerung von Futtermittelabfällen und trage somit zum Nachhaltigkeitsziel des Unternehmens bei, die Ressourceneffizienz in der gesamten Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Die Brenntag-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise um 1,77 Prozent auf 78,04 Euro zu.

