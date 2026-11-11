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11.11.2026 07:32:38

Brenntag legt deutlich zu - sieht Jahresgewinn am oberen Ende der Zielspanne

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) wird nach Zuwächsen im dritten Quartal etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2026. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich dank höherer Preise um 14,7 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Essen mitteilte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (operatives Ebitda) legte um 16,5 Prozent auf 385 Millionen Euro zu. Zum Plus trug auch der Sparkurs des Unternehmens bei. Das im Sommer erneut erhöhte Ergebnisziel sieht der Konzern nun am oberen Ende der zuletzt angepeilten Spanne von 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro.

Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre im Quartal ein Gewinn von 129 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte Brenntag hier 113 Millionen Euro ausgewiesen. Die Kennziffern fielen in etwa im Rahmen der Erwartungen aus.

Noch zu Jahresbeginn hatte Brenntag unter den Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten gelitten. Umsatz und operatives Ergebnis gingen im ersten Quartal spürbar zurück. Doch in der Folge spielten der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus, durch die sonst rund ein Fünftel des Weltölhandels läuft, einigen europäischen Spezialchemie-Konzernen sogar in die Hände./mne/mis

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