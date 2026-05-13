Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Zahlenvorlage
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13.05.2026 10:09:00
Brenntag mit Umsatz- und Gewinnrückgang im Quartal - Aktie verliert
Der Umsatz sank laut Mitteilung in den drei Monaten um ein Zehntel auf 3,662 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ermäßigte sich um knapp 14 Prozent auf 306 Millionen Euro noch etwas stärker. Beim Nettogewinn nach Steuern und Dritten wies Brenntag 98 Millionen Euro nach noch 135 Millionen im Vorjahreszeitraum aus. Die Bruttomarge kletterte leicht um 0,9 Prozentpunkte auf 25,9 Prozent.
Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,62 Milliarden, ein operatives EBITDA von nur 300 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 98 Millionen erwartet.
"Wir haben unsere Bruttomarge durch unser aktives Preismanagement und die Liefersicherheit unter den volatilen Marktbedingungen im ersten Quartal 2026 gesteigert", wird Finanzvorstand Thomas Reisten in der Mitteilung zitiert. Gleichzeitig konzentriere sich Brenntag weiter auf Kostensenkung. "Unser Kostensenkungsprogramm erreichte in Q1 Einsparungen in Höhe von 27 Millionen Euro und liegt damit im Plan für das Gesamtjahr", so der Manager. Brenntag sei weiter auf Kurs, bis 2027 Einsparungen von 200 bis 250 Millionen Euro zu erzielen.
Im Geschäftsjahr 2026 erwartet Brenntag weiterhin ein operatives EBITDA zwischen 1,15 und 1,35 Milliarden Euro.
So reagieren Anleger und Analysten
Nach nur wenig veränderten Kursen von Brenntag zum Handelsbeginn sind die Aktien am Mittwoch unter Druck geraten.
Sie fielen in einem freundlichen Gesamtmarkt um 1,81 Prozent auf knapp 60,90 Euro und weiteten damit die Vortagesverluste aus.
Die Volumina des Chemikalienhändlers seien in den Segmenten Essentials und Life Science nach wie vor schwach, schrieb Marc van't Sant von der Citigroup.
Das Unternehmen profitiere jedoch von höheren Preisen infolge gestiegener Ölpreise. Auch legten Kunden aus Sicherheitsgründen Vorräte an.
DOW JONES / dpa-AFX
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