Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Experten-Einschätzung
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12.11.2026 11:34:48
Brenntag SE-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse seien zwar wie erwartet gewesen, aber die Ziele habe der Chemikalienhändler nicht erhöht, monierte Tristan Lamotte am Mittwoch nach dem Quartalsbericht.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:17 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 58,50 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 2,56 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 120 290 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 22,0 Prozent nach oben. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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