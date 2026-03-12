Brenntag SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Equal Weight" belassen. Analyst Anil Shenoy hob am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung der Zahlen den Rückgang des operativen Ergebnisses (Ebita) im Geschäftsbereich Essentials mit standardisierten Industriechemikalien hervor, der nach vielen Quartalen nun wieder hinter dem Geschäft mit Spezialchemikalien zurückgeblieben sei. Dies werfe die Frage auf, ob sich im Kerngeschäft eine anhaltende Schwäche anbahne.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:32 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 47,33 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 11,26 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 136 983 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 4,5 Prozent nach. Am 12.03.2026 werden die Kennzahlen für Q4 2025 voraussichtlich präsentiert.

