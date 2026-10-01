Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Analyse im Fokus
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01.10.2026 11:52:50
Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Hold-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte rechnet beim Chemikalienhändler für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 378 Millionen Euro, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht am 11. November schrieb. Damit sieht er sich etwas unter dem Konsens.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Brenntag SE-Aktie am Tag der Analyse
Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:33 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 59,06 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 3,49 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. 22 349 Brenntag SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Der Anteilsschein legte seit Jahresanfang 2026 um 23,1 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Brenntag SE am 11.11.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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