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Brenntag SE-Analyse im Blick 10.08.2026 10:07:47

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte hat eine gründliche Analyse des Brenntag SE-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten die Geschäftsziele erhöht, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Mittelwert der in Aussicht gestellten Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um ein Prozent über dem Konsens.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:50 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 63,26 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 9,90 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14 496 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Brenntag SE-Aktie um 31,9 Prozent nach oben. Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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