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Aktieneinstufung 29.05.2026 12:07:47

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Brenntag SE-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Buy

Die detaillierte Analyse des Brenntag SE-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 67 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise hätten im März angezogen und seien bei stabilen Volumina immer noch recht hoch, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu Signalen des Finanzchefs im Rahmen der "dbAccess European Champions Conference".

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 56,46 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 18,67 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25 809 Brenntag SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 17,7 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com,Brenntag

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