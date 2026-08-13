Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Brenntag SE-Analyse im Fokus
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13.08.2026 14:49:45
Brenntag SE-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Halten
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 55 auf 61 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die detaillierten Zahlen zum zweiten Quartal hätten klar über den Erwartungen sowie leicht über den vorläufigen Eckdaten gelegen, schrieb Peter Spengler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028 nach oben.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Die Aktie verlor um 14:33 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 60,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 61 196 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 25,7 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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