Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktie unter die Lupe
|
13.03.2026 12:28:47
Brenntag SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold
Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Anleger zeigten sich um 12:12 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 49,04 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 6,20 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 149 301 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 1,0 Prozent. Am 13.05.2026 dürfte Brenntag SE die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:10 / CET
