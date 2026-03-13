Brenntag SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Hold

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat Brenntag mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe ein schwaches Quartal hinter sich, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den endgültigen Geschäftszahlen. Das wichtigste Thema sei der Iran-Krieg.

Anleger zeigten sich um 12:12 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 49,04 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 6,20 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 149 301 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 verlor die Aktie um 1,0 Prozent. Am 13.05.2026 dürfte Brenntag SE die Bilanz für Q1 2026 veröffentlichen.

