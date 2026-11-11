Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktieneinstufung
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11.11.2026 11:04:47
Brenntag SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Underweight
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi geht am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung davon aus, dass das Ergebnis für das dritte Quartal den Anlegern nicht ausreichen wird. Da die meisten Unternehmen der Branche die Schätzungen für das dritte Quartal übertroffen hätten, dürfte der Chemikalienhändler mit einem schwachen Ergebnis und dem daraus resultierenden Ausblick auf das Schlussquartal für Enttäuschung sorgen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Brenntag SE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:48 Uhr mit Abschlägen von 3,9 Prozent bei 59,18 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 20,58 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 108 493 Brenntag SE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 23,4 Prozent zu Buche. Am 11.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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