Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Er habe geringfügige Änderungen an seinen Prognosen für den Chemikalienhändler vorgenommen, schrieb Analyst Rory McKenzie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie spiegelten die jüngsten Daten zu Mengen und Preisen in der Branche wider.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:18 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 74,88 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 20,19 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 69 832 Aktien. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2024 um 10,0 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

