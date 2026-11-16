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Aktie unter der Lupe 16.11.2026 12:37:47

Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Brenntag SE-Aktie: UBS AG vergibt Neutral

Die Brenntag SE-Aktie wurde von UBS AG einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Nicole Manion ging am Sonntag auf den Kapitalmarkttag mit der "One Platform"-Strategie und den Mittelfristzielen des Chemikalienhändlers ein. Insgesamt würden letztere eine klare Verbesserung gegenüber der Entwicklung zwischen 2020 und 2025 bedeuten, lägen allerdings allenfalls moderat über den Markterwartungen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:21 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 57,90 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 5,35 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 59 865 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 20,7 Prozent. Experten erwarten, dass Brenntag SE am 10.03.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2026 / 18:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

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