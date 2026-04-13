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WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

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Aktieneinstufung 13.04.2026 17:37:45

Brenntag SE-Aktie: Verkaufen-Bewertung durch DZ BANK

Brenntag SE-Aktie: Verkaufen-Bewertung durch DZ BANK

DZ BANK hat eine ausführliche Analyse der Brenntag SE-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag von 41 auf 51 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Ausblick für die Chemiedistribution bleibe trüb, weshalb er seine Anlageempfehlung bekräftigt habe, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der angehobene faire Wert spiegele eine angepasste langfristige Einschätzung wider. Doch kurz- bis mittelfristig gebe es erhebliche Risiken. Er verwies auf die anhaltend schwache operative Geschäftsentwicklung, insbesondere im margenstärkeren Spezialitätengeschäft. Die gesamte Chemiebranche befinde sich in einem herausfordernden Marktumfeld, das von schwacher Nachfrage, hoher Wettbewerbsintensität und anhaltendem Margendruck geprägt sei/ck/rob/ajx

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 17:21 Uhr ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 57,96 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 149 289 Aktien. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 16,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 16:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com,Brenntag

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