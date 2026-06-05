Brenntag SE-Aktie: Verkaufen-Bewertung durch DZ BANK

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Brenntag SE-Aktie durch DZ BANK.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den jüngsten Quartalszahlen von 51 auf 48 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Der Chemikalienhändler habe schwach abgeschnitten, schrieb Peter Spengler in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Sparprogramm und Preisanpassungen sei noch keine nachhaltige Trendwende in Sicht.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 16:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 56,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66 822 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 18,7 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 15:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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