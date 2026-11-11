Brenntag SE-Aktie: Warburg Research vergibt Hold

Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Chemikalienhändlers habe im erwarteten Rahmen gelegen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch in seiner ersten Beurteilung. Der außergewöhnliche Rückenwind aus dem Vorquartal habe nachgelassen. Der Fokus liege nun auf dem Kapitalmarkttag am darauffolgenden Donnerstag.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 11:21 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,0 Prozent auf 59,16 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach unten: 0,27 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 117 022 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Anfang des Jahres 2026 um 23,4 Prozent zu. Am 11.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 08:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.