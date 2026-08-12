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Analyse im Fokus 12.08.2026 10:22:47

Brenntag SE-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Brenntag SE-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Hold bewertet

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Jefferies & Company Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege drei Prozent über dem vorab veröffentlichten Wert, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Segment Essentials habe die Markterwartungen übertroffen, das Segment Spezialchemie liege hingegen darunter.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Brenntag SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 10:06 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 61,62 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 9,12 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 57 006 Brenntag SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 28,5 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 12.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Brenntag

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