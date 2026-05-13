Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Aktie bewertet
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13.05.2026 11:34:47
Brenntag SE-Analyse: Aktie von Warburg Research mit Hold bewertet
Das Analysehaus Warburg Research hat Brenntag nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Hold"belassen. Die Ergebnisse des Chemikalienhändlers hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Christian Cohrs am Mittwoch. Es ist jedoch ungewiss, inwieweit sich die Mitte März zu beobachtende positive Geschäftsentwicklung angesichts des volatilen geopolitischen Umfelds fortsetzen wird.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:18 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 61,92 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 14,41 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wechselten 64 092 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 24,9 Prozent nach oben. Am 13.05.2026 werden die Kennzahlen für Q1 2026 voraussichtlich präsentiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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