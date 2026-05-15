Brenntag SE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein

Hier sind die Erkenntnisse von Deutsche Bank AG-Analyst Tristan Lamotte, der das Brenntag SE-Papier näher betrachtet hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 57 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Tristan Lamotte aktualisierte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht des Chemikalienhändlers.

Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:29 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 61,28 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9,33 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 10 786 Brenntag SE-Aktien. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 23,6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 12.08.2026 erwartet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 07:58 / CET



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