Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Bewertung im Fokus
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27.07.2026 12:37:45
Brenntag SE-Analyse: DZ BANK setzt Aktie auf Halten herauf
Die DZ Bank hat Brenntag anlässlich der jüngst veröffentlichten Eckdaten von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 48 auf 55 Euro angehoben. Angesichts robuster Nachfrage und mit Blick auf Margeneffekte im Mittleren Osten habe das operative Ergebnis des Chemikalienhändlers die Markterwartung deutlich übertroffen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte setzte nun höhere Bewertungsmultiplikatoren an, was in einem höheren fairen Wert und damit letztlich in der Hochstufung mündete.
Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Um 12:15 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 59,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 63 077 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Brenntag SE-Papier um 23,3 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 11:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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