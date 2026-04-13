Brenntag SE-Analyse: Equal Weight-Bewertung von Barclays Capital für Aktie

Die Brenntag SE-Aktie wurde von Barclays Capital genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Brenntag von 42 auf 57 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Anil Shenoy hob am Freitag die Schätzungen für Europas Chemiehändler aufgrund der positiven Impulse durch die Verwerfungen im Zuge des Iran-Kriegs. Shenoy liegt mit allen Ergebnisprognosen über dem Konsens, favorisiert aber IMCD gegenüber Azelis und Brenntag.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Brenntag SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 13:50 Uhr bei 58,44 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 2,46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67 927 Brenntag SE-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 stieg die Aktie um 17,9 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Brenntag SE am 13.05.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 14:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.