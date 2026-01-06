Brenntag SE-Analyse: Morgan Stanley gibt Aktie niedrigeres Rating in neuer Bewertung

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Brenntag von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 50 Euro gesenkt. Die Aktien des Chemikalienhändlers erschienen angesichts ihrer niedrigen Bewertungskennzahlen günstig, sie sehe in puncto organische Geschäftserholung aber noch kein Licht am Ende des Tunnels, schrieb Annelies Vermeulen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem laste der zunehmende Wettbewerb aus China auf den Kursen.

Die Aktie notierte um 13:26 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,4 Prozent auf 48,10 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 3,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 114 850 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Experten rechnen am 11.03.2026 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025.

