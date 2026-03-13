Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Rating im Fokus
|
13.03.2026 09:18:05
Brenntag SE-Analyse: Warburg Research verringert Einstufung der Aktie auf Hold
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Brenntag von 58 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Christian Cohrs verwies in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zunächst darauf, dass die Jahreszahlen seine Erwartungen verfehlt hätten. Der Chemikalienhändler sei einer gedämpften Nachfrage und vielen strategischen, konjunkturellen und politischen Unsicherheiten ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund sei das Profil von Chancen und Risiken weniger attraktiv.
Aktienanalyse online: Die Brenntag SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Brenntag SE
|08:28
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|07:24
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.03.26
|Brenntag Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Brenntag SE
|48,53
|0,04%