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12.11.2026 06:31:28
Brenntag SE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Brenntag SE hat am 11.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,89 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,780 EUR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 4,26 Milliarden EUR gegenüber 3,72 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 4,17 Milliarden EUR geschätzt worden war.
Redaktion finanzen.at
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