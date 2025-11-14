|
14.11.2025 06:31:28
Brenntag SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brenntag SE ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brenntag SE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,820 EUR je Aktie verdient.
Umsatzseitig standen 3,72 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,07 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,820 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,72 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.