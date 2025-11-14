Brenntag SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Brenntag SE ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Brenntag SE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,820 EUR je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 3,72 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 8,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,07 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,820 EUR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,72 Milliarden EUR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at