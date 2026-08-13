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13.08.2026 06:31:29
Brenntag SE stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Brenntag SE hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,300 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,26 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,87 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 1,73 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 4,00 Milliarden EUR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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