29.10.2025 12:29:27
Brenntag Signs Exclusive Distribution Deal With ArcticZymes
(RTTNews) - Brenntag SE (BNTGF.PK), Wednesday announced an exclusive distribution agreement with ArcticZymes AS on the salt-active nucleases - SAN HQ, SAN-HQ GMP, M-SAN HQ, M-SAN HQ GMP.
With Brenntag's well-established distribution channels and broad market access, ArcticZymes pioneering endonucleases expects to meet a wider range of customers.
Joakim Rehné, Regional President Brenntag Pharma EMEA, commented, "By expanding our portfolio with high-quality enzymes, we support our customers from the early research phase through to full commercialization."
On Monday, Brenntag's stock closed at $53.99 on the OTC Markets.
