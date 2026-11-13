Brenntag: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Brenntag präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,90 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag einen Umsatz von 4,35 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at