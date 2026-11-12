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12.11.2026 14:24:40

Brenntag will mit neuer Strategie Kunden zurückgewinnen

Von Britta Becks

DOW JONES--Die neue Strategie von Brenntag - eine zentrale Plattform, die Kunden das gesamte Produktportfolio an Essentials, Semi-Specialties und Specialties anbietet - zielt nicht zuletzt darauf ab, verlorene Kunden zurückzugewinnen und zu halten. Wie aus der Präsentation des Chemikalienhändlers zu seinem Kapitalmarkttag 2026 hervorgeht, hat die bisherige Ausrichtung auf die beiden Geschäftsbereiche Specialties und Essentials dazu geführt, dass Brenntag mehr als 10 Prozent der kleineren Kunden verloren hat. 14 Prozent der Kunden, die sowohl bei Specialties als auch bei Essentials gekauft hätten, seien dazu übergegangen, nur noch bei einer der beiden Divisionen zu kaufen.

Die beste Performance zeigen laut dem DAX-Konzern Bereiche wie Water Treatment und Oil & Gas, die nicht entlang der Aufteilung nach Specialties und Essentials organisiert sind. Water Treatment und Oil & Gas sind laut Brenntag sogenannte regionale Verticals, die Fach- und Anwendungskompetenzen genau dort einbringen, wo sie für Kunden und Zulieferer den größten Mehrwert schaffen - in diesem Fall in einer bestimmten Region.

Nach Einschätzung des Unternehmens hat die neue Strategie das Potenzial, 1,7 Milliarden Euro an zusätzlichem Umsatz zu generieren - mit entsprechend positivem Margeneffekt. Brenntag will sich von getrennten, nach Produkten organisierten Divisionen zu einer zentralen Distributionsplattform wandeln. Brenntag habe 20.000 Produkte im Portfolio, sagte Konzernchef Jens Birgersson in der Telefonkonferenz zum Kapitalmarkttag. Je nach den Bedürfnissen des Kunden verkaufe Brenntag diesem Kunden alles. Doch in den vergangenen fünf, sechs Jahren habe Brenntag diesen Job nicht gut gemacht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 08:24 ET (13:24 GMT)

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