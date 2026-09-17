Toast Aktie
WKN DE: A3C3Y4 / ISIN: US8887871080
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17.09.2026 23:24:43
Breville’s Eye Q Uses an Optic Sensor for Flawless Toast. Here’s My Review
The Eye Q may be too pricey for most households, but it’ll dazzle toast lovers with a padded budget.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Toast
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03.08.26
|Ausblick: Toast präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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06.05.26
|Ausblick: Toast veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Toast
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