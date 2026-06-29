Tilray Brands Aktie
WKN DE: A41VMJ / ISIN: US88688T2096
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29.06.2026 19:43:55
BrewDog and Tilray Beer Add Canada to The World's Biggest Bar Tab as Canada Advances to the Next Round
Canada, England or the U.S. to the final? BrewDog and Tilray Beer are ready to pour a £1 million bar tab for fans across participating BrewDog pubs 1 and Tilray-owned brewpubs 2. NEW YORK and TORONTO and ELLON, United Kingdom, June 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Scottish brewer BrewDog, owned byWeiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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Nachrichten zu Tilray Brands (ex Aphria)
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01.04.26
|Tilray-Aktie dennoch in Rot: Cannabis-Konzern meldet geringeren Verlust und überraschend starken Umsatz (finanzen.at)
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09.01.26
|Tilray-Aktie legt zu: Verluste eingegrenzt - Umsatzerwartungen übertroffen (finanzen.at)
Analysen zu Tilray Brands (ex Aphria)
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