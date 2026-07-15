Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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15.07.2026 15:08:38
BrewDog co-founder James Watt makes new bid to buy back beer company
Deal would restore ownership stakes of ‘equity punks’, says WattWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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