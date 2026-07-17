Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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17.07.2026 18:44:15
Brewdog founder faces data complaints over efforts to buy back firm
The UK data watchdog has received complaints after James Watt reportedly contacted former shareholders.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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