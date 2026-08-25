WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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25.08.2026 13:00:39
BrewDog Wins Big at the 2026 World Beer Awards with a Sweeping Show of Brewing Excellence
Hazy Jane, Wingman and Mackie’s Two Scoops Earn Gold and Scotland Country Winner Awards, with Punk IPA, Lost Lager, Black Heart and Mello Also Recognised Among the World’s Best Beers ELLON, Scotland and LONDON, Aug. 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrewDog, a leader in U.K.Weiter zum vollständigen Artikel bei RSS Importer
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