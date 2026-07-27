Freedom Aktie
WKN DE: A2DW84 / ISIN: US3563901046
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27.07.2026 13:31:05
Brexit ‘reset’ could constrain UK’s freedom of movement on trade
If Brussels pursues economic defences against Beijing, London might feel pressure to follow suitWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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