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23.06.2026 06:00:08
Brexit Has Cost the UK Growth, Analysts Say, in the Decade Since the Vote
Citing lower trade and investment, analysts broadly agree that Britain’s economy is smaller than it would have been if the country had stayed in the E.U.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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