BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hat dem britischen Premierminister Andy Burnham angesichts der geplanten Annäherung Großbritanniens an die EU "Verrat" vorgeworfen. "Wir brauchen keinerlei politische Union, um Geschäfte zu machen und gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu pflegen", sagte Farage der Nachrichtenagentur PA zufolge in einem BBC-Interview. "Das ist der Verrat, den Burnham heute begeht." Es sei "völlig klar", dass die schrittweise Annäherung an die EU "sehr, sehr bald zu einer Debatte darüber wird, ob wir wieder beitreten oder draußen bleiben".

Der Chef der rechtspopulistischen Partei Reform UK gilt als einer der maßgeblichen Wegbereiter des Austritts der Briten aus der EU vor knapp sieben Jahren. Bei dem heutigen Gipfeltreffen in Brüssel wollen sich London und die EU wieder annähern und mehrere weitreichende Vereinbarungen auf den Weg bringen. Geplant ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unter anderem eine Einigung zu einem sogenannten Youth Experience Scheme, das jungen Menschen künftig den unkomplizierten Aufenthalt in der jeweils anderen Region ermöglichen könnte.

Burnham: Engere EU-Partnerschaft ist gut für Briten

Farage kann den geplanten Vereinbarungen wenig abgewinnen. Das Youth Experience Scheme etwa sei ein "sehr teurer und kostspieliger Fehler, den unser Premierminister begeht, obwohl er keine Legitimation dafür hat", sagte er der BBC. Mit dem Abkommen werde die Tür für den "Beginn der Personenfreizügigkeit" geöffnet.

Der britische Regierungschef, der den Brexit-Deal zuletzt immer wieder kritisiert hatte, hofft indes mit Blick auf den Gipfel auf eine Verbesserung der Lebensbedingungen der Briten. Es gehe um die Frage, was gut für das Leben der Menschen in Großbritannien sei. "Eine engere Partnerschaft mit Europa ist gut für die arbeitende Bevölkerung, gut für Großbritannien und gut für Europa", sagte Burnham einer Mitteilung der Downing Street zufolge. Er wolle "Kosten senken, die Preise in den Supermärkten niedrig halten und Chancen für junge Menschen schaffen", so der Premier weiter./pba/DP/nas