BRF - Brasil Foods präsentierte Quartalsergebnisse

BRF - Brasil Foods gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,09 USD, nach 0,110 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat BRF - Brasil Foods im vergangenen Quartal 3,01 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BRF - Brasil Foods 2,80 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at