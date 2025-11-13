|
BRF - Brasil Foods SA gewährte Anlegern Blick in die Bücher
BRF - Brasil Foods SA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,620 BRL je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,40 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,52 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.
