BRF - Brasil Foods: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

BRF - Brasil Foods hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte BRF - Brasil Foods einen Gewinn von -0,180 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,70 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,027 USD je Aktie sowie einen Umsatz 2,67 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at